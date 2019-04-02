Ростелеком» показал возможности цифровых сервисов для бизнеса на выставке «Стройпрогресс-2019»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-02T13:52:39+03:00

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«Ростелеком» показал возможности цифровых решений для бизнеса на XXI межрегиональной выставке «Стройпрогресс-2019», которая прошла во Владимирском Экспоцентре. На выставочном стенде компания показала новые возможности цифровых сервисов «Видеонаблюдение» и «Ростелеком. Экраны», связанные с видеоаналитикой. Решение базируется на технологии распознавания лиц и решает множество задач в сфере ритейла. С ее помощью владельцы торговых точек, будь то кафе, магазин, кинотеатр или торговый центр, могут вести подсчет посетителей, определять параметры целевой аудитории по полу и возрасту и на основании этих данных запускать таргетинговую рекламу.

Кроме того, на площади выставочного комплекса цифровой провайдер продемонстрировал решение «Wi-Fi для бизнеса». Так, экспоненты получили возможность наглядно убедиться в качестве услуги, а гости меропрятия –пользоваться бесплатным Wi-Fi от «Ростелекома» на скорости до 100 Мбит/с.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«В этом году на выставке «Стройпрогресс-2019» мы показали дополнительные возможности сервиса «Видеонаблюдение», которые делают его более эффективным. Главная задача видеоаналитики в бизнесе – рост прибыли. Сервис распознает лица по полу и возрасту, после чего предлагает к просмотру таргетированноую рекламу, которая может заинтересовать потенциального покупателя. Маркетологи при помощи собранных данных могут оценивать эффективность проводимых рекламных мероприятий. А менеджеры – контролировать персонал и даже использовать систему «Ростелекома» для дистанционного управления торговой сетью и складскими остатками. Помимо этого, с помощью собранной статистики можно формировать стратегию продаж и ориентировать рекламные кампании на определенный круг потребителей».

«Ростелеком» предоставляет услугу «Видеонаблюдение» с видеоаналитикой для всех сегментов бизнеса. Это эффективный инструмент в предотвращении нарушений трудовой дисциплины и соблюдении стандартов качества обслуживания клиентов. Веб-аналитика помогает составить портрет целевой аудитории и запустить таргетированную рекламу в зависимости от пола и возраста потребителя. Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU