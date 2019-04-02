Владимирские мошенники продают огнетушители под видом сотрудников МЧС

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-02T13:26:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирские мошенники начали продавать огнетушители, представлясь сотрудниками ГУ МЧС по Владимирской области. Они ходят по торговым центрам, навязывают свои услуги и пугают проверками.

Ведомство сообщает, что сотрудники МЧС не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарного оборудования. И уж тем более, никогда не берут денег у граждан за свою работу. Человека, представляющегося сотрудником МЧС и навязывающего платную услугу, необходимо попросить показать удостоверение. Наверняка удостоверения нет. Стопроцентно перед вами мошенник. Не реагируйте на его уловки и пригрозите полицией.

Также Главное управление МЧС России по Владимирской области разъясняет порядок проведения проверок указанных объектов.

В Главном управлении МЧС издаётся распоряжение о проведении проверки противопожарного состояния того или иного объекта. В распоряжении в обязательном порядке указываются: цель проверки, предмет проверки, должностные лица, которые будут осуществлять проверку, сроки проведении проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU