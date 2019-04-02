Из Владимира в Ковров пустят две новые электрички

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-02T11:07:33+03:00

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С 27 апреля в связи с началом дачного сезона в расписании РЖД появятся две новые электрички из Владимира в Ковров и обратно. Ходить они будут только по выходным. Так, пригородный поезд «Владимир – Ковров» будет отправляться с владимирского вокзала в 9.15 и прибывать на конечную в 10.30. А поезд «Ковров – Владимир» будет отъезжать в 10.40 и прибывать в 11.40. Остановки по всем пунктам.

А с 1 апреля от Владимира до Коврова ходит 6 электричек, отправлением из Владимира в 5.25, 6.23, 8.23, 12.55, 17.28 и 21.10. А также две электрички в день до Гороховца, которые идут через Ковров и Вязники - в 15.09 и 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU