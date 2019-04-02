Во Владимирскую область привезут 14 тысяч доз вакцины от кори

СЕГОДНЯ 09:40 2019-04-02T09:41:08+03:00

Изменить размер текста: A A

1 апреля во Владимирской области, как и во всех регионах страны, стартовала подчищающая иммунизация против кори. Она продлится до 1 октября 2019 года. Бесплатно привиться от кори можно в поликлинике по месту жительства. Условие лишь одно - вы не должны быть привиты от кори ранее.

На сегодняшний день во Владимирской области привито от кори более 15 тысяч человек, из них более 3600 детей. Малышам в возрасте до одного года введен иммуноглобулин. В 2019 году в регион поступило более 8 тысяч доз вакцины, закупленных за счет федерального и регионального бюджетов. Поставка еще 14 тысяч доз ожидается в ближайшее время. По оценкам эпидемиологов, этого количества достаточно, чтобы вспышек кори в регионе больше не было.

Напомним, что в этом году в области было зарегистрировано 64 случая кори, в основном среди цыганского населения.

ИСТОЧНИК KP.RU