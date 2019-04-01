2019-04-01T23:29:03+03:00
Происшествия

Вязниковец, испугавшись угроз, ранил двух приятелей и зарезал третьего

Мужчина посчитал, что знакомые хотят расправиться с ним
Ирина Мальцева
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Компания жителей Вязников отдыхала дома, но выпив лишнего, мужчины поругались. Два гостя с угрозами набросились на хозяина дома и побили его. Поверив в реальность угроз и испугавшись, мужчина решил защитить себя: схватил нож и порезал нападавших, причинив одному из них тяжкий вред здоровью. Раненые выбрались из дома и смогли добраться до местной больницы, где им помогли. А хозяин остался дома вместе с еще одним знакомым, не успевшим уйти. Приятель возмутился поведением хозяина и заступился за пострадавших. Недовольный вязниковец с ножом набросился на гостя, нанес ему множество ранений, из-за которых пострадавший скончался. Вязниковский городской суд признал местного жителя виновным в умышленном причинение тяжкого вред здоровью при превышении пределов необходимой обороны и убийстве. Ему предстоит провести в колонии строгого режима девять лет и два месяца. Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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