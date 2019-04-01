2019-04-01T22:33:28+03:00
Происшествия

Ковровчанин утащил с соседских дач несколько мешков вещей

Поймать подозреваемого помог местный житель
Ирина Мальцева
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Председатель садоводческого товарищества заметил среди дач подозрительного мужчину, тащившего несколько набитых мешков. Наблюдательный товарищ не просто вызвал полицию, но и смог удержать незнакомца до приезда правоохранителей. В мешках у задержанного полиция обнаружила провода, водопроводные краны, медные предметы от бытовой техники и другие хозяйские мелочи. По версии полиции, сорокалетний местный житель похищал с чужих дач оставленное владельцами добро, которое потом продавал, причем сделал это не менее десяти раз. Сейчас ковровчанин взят под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

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