2019-04-01T21:18:08+03:00
Общество

Фрески Дмитриевского собора представили на фестивале музейного мультимедиа

Тур позволяет погрузиться в интерьер Дмитриевского собора и детально рассмотреть древние фрески, размещенные на его сводах.
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено ВСМЗфото предоставлено ВСМЗ
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые принял участие в Фестивале музейного мультимедиа «Музейный Гик. Версия 5.0», представив на суд зрителей виртуальную выставку «Сотворчество греческого и русского мастеров. Фрески Дмитриевского собора XII века во Владимире».

Участие в фестивале – это уникальная возможность для музеев, архивов, библиотек представить новейшие компьютерные разработки профессиональному сообществу и получить оценку широкой аудитории и экспертов – комитета жюри.

Мультимедиа-проект представляет древние фрески, выполненные выдающимися византийскими мастерами, которые отличаются особенной глубиной и полифонией. Выразительно показана история становления и развития искусства Владимирской Руси, в которых фрескам Дмитриевского собора принадлежит особенная роль.

Тур позволяет погрузиться в интерьер Дмитриевского собора и детально рассмотреть древние фрески, размещенные на его сводах.

Проголосовать за проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника можно на сайте "Музейный гик"

ИСТОЧНИК KP.RU

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