В Музее природы пройдет день птиц

СЕГОДНЯ 21:07 2019-04-01T21:07:19+03:00

Ребята увидят 86 видов птиц и послушают их голоса на компьютерном мониторе…

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Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц, цель которого сохранить их видовое разнообразие и численность.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник по традиции устраивает День птиц в Музее природы во Владимире. 2 апреля на экскурсии ребята из школы-интернат №1 узнают о многообразном мире пернатых (сегодня во Владимирской области обитает 233 вида). Сейчас после зимовья к нам возвращаются скворцы, чибисы, полевые жаворонки…

В парках лесах, садах и скверах вовсю поют зеленушки, овсянки, зяблики, над городом слышны крики чаек, а над полями льётся песня жаворонка. В музее ребята увидят 86 видов птиц и послушают их голоса на компьютерном мониторе…

В Лесной школе ребятам будет предложена игра «Пернатые владимирцы» и викторина «К полету готов!». Музейщики, устраивая День птиц, стараются не только расширить кругозор школьников, но учат бережному отношению к окружающему миру. Ведь за 20 последних лет на планете полностью вымерло 3 вида птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU