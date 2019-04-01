Ранее судимый владимирец на улице набросился с ножом на приятеля
Подозреваемого, у которого была кровь на одежде, задержали
Изменить размер текста:
Во Владимире росгвардейцы задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя, который в ходе ссоры набросился с ножом на знакомого.
В дежурную часть вневедомственной охраны сообщили, что у «Ашана», на ул. Егорова, ранили в живот мужчину. Росгвардейцы приехали на место, оказали доврачебную помощь и вызвали "скорую".
Как выяснилось, ранее судимый мужчина ударил потерпевшего ножом после распития алкоголя.
По базе адресного бюро личность подозреваемого установили. Росгвардейцы отправились домой к подозреваемому и задержали его с кровью на одежде. Для дальнейшего разбирательства на место выехали полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU