2019-04-01T17:05:54+03:00
Происшествия

Ранее судимый владимирец на улице набросился с ножом на приятеля

Подозреваемого, у которого была кровь на одежде, задержали
Валерия Рудометова
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Во Владимире росгвардейцы задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя, который в ходе ссоры набросился с ножом на знакомого.

В дежурную часть вневедомственной охраны сообщили, что у «Ашана», на ул. Егорова, ранили в живот мужчину. Росгвардейцы приехали на место, оказали доврачебную помощь и вызвали "скорую".

Как выяснилось, ранее судимый мужчина ударил потерпевшего ножом после распития алкоголя.

По базе адресного бюро личность подозреваемого установили. Росгвардейцы отправились домой к подозреваемому и задержали его с кровью на одежде. Для дальнейшего разбирательства на место выехали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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