Владимирская мэрия приняла на работу Антона Аручиди

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-01T16:08:38+03:00

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Бывший глава ликвидируемого муниципального предприятия "Владимирстройзаказчик" Антон Аручиди снова работает в мэрии города Владимира. 1 апреля он уже принял участие выездной планерке по вопросам благоустройства сквера на улице Чайковского. По данным пресс-службы администрации города Владимира, ныне Антон Аручиди занимает пост начальника управления городскими проектами.

Напомним, Антон Аручиди был осужден в декабре 2016 года. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, тогдашний руководитель "Владимирстройзаказчика" присвоил четыре земельных участка, нанеся ущерб бюджету города в 15 миллионов рублей. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно. 5 марта 2019 года Октябрьский суд города Владимира снял с Аручиди судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU