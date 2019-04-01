Токарь "Муромтепловоза" лишился пальцев на производстве

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-01T15:48:03+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту травмирования сотрудника ОАО "Муромтепловоз" на производстве (часть 1 статьи 143 УК РФ "Нарушение правил техники безопасности").

Травму токарь получил утром 6 марта во время работы на станке. В определенный момент рука рабочего попала в движущуюся часть механизма, в итоге ему ампутировали пальцы. Следствие установило, что в нарушение ГОСТа станки на заводе не были оборудованы защитными ограждениями.

Получивший травму токарь до сих пор проходит лечение. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU