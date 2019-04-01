Владимирец убил любовника своей жены

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-01T15:12:37+03:00

Женщина додумалась под утро привести возлюбленного в квартиру, где был муж и ее ребенок

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего владимирца, которого подозревают в убийстве.

Около 6 утра 31 марта 2019 года жена подозреваемого, видимо после гулянки, привела домой любовника. Подозреваемый супруг стал возмущаться и говорить о неверности жены. В ходе конфликта муж набросился с ножом на соперника. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался в машине «скорой».

На данный момент следователи готовят ходатайство в суд, чтобы подозреваемого заключили под стражу. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Также решается вопрос о жизнеустройстве 5-летней девочки супругов. Органы опеки оценят, можно ли матери доверить воспитание ребенка. Стоит отметить, что преступление случилось не на глазах у девочки - малышка в это время спала.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU