Владимирец убил любовника своей жены
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего владимирца, которого подозревают в убийстве.
Около 6 утра 31 марта 2019 года жена подозреваемого, видимо после гулянки, привела домой любовника. Подозреваемый супруг стал возмущаться и говорить о неверности жены. В ходе конфликта муж набросился с ножом на соперника. От полученных травм 36-летний потерпевший скончался в машине «скорой».
На данный момент следователи готовят ходатайство в суд, чтобы подозреваемого заключили под стражу. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Также решается вопрос о жизнеустройстве 5-летней девочки супругов. Органы опеки оценят, можно ли матери доверить воспитание ребенка. Стоит отметить, что преступление случилось не на глазах у девочки - малышка в это время спала.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU