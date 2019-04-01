В новых домах культуры Владимирской области пройдёт серия гусельных концертов

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-01T15:09:31+03:00

Первый концерт состоялся сегодня в поселке Боголюбово

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Департамент культуры и Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина организуют цикл концертов «Звучат гусли» в новых домах культуры Владимирской области.

Сегодня, 1 апреля, концерт прошел в Боголюбовском доме культуры. В нём участвовали лауреаты всероссийских и международных конкурсов Анастасия Старчак (гусли), Светлана Балашова (народный вокал), Денис Большаков (гитара), Ксения Серова (гусли звончатые), Софья Игнатенко (фортепиано).

Сегодня же в 16 часов этот состав артистов выступит в Павловском доме культуры (Ковровский район).

5 апреля в Боголюбовском доме культуры в 13.00 – концерт оркестра русских народных инструментов областного музыкального колледжа под управлением Александра Шапошникова. Солисты – Анастасия Старчак, Ксения Серова и Светлана Балашова.

12 апреля тем же составом музыканты выступят в Центре культурного развития в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района.

ИСТОЧНИК KP.RU