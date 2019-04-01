Владимирские пожарные спасли бабушку из задымленной квартиры

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-01T14:38:01+03:00

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30 марта в 16:40 пожарным сообщили о возгорании квартиры во Владимире, на ул. Сурикова. Пожарные прибыли к дому через 5 минут после сообщения. Дым шел из квартиры на втором этаже. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, пожарные звена газодымозащитной службы проникли в задымленную квартиру и нашли там пожилую женщину без сознания. Ее сразу передали бригаде скорой помощи.

В результате пожара сгорела еда на плите. Для тушения привлекались 13 человек, которые устранили огонь за 4 минуты, и 4 единицы техники, работало 1 звено газодымозащитной службы. Причина пожара и нанесенный огнем материальный ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU