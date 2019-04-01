2019-04-01T14:30:07+03:00
Общество

Владимирская мэрия выселила "Поликлинику-Автоприбор" из здания на улице Погодина

Специалисты будут принимать в другой клинике
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Арбитражный суд Владимирской области удовлетворил иск мэрии города Владимира к ООО "Поликлиника-Автоприбор" и постановил в освободить здание на улице Погодина. С 8 апреля специалисты клиники будут принимать по адресу: Октябрьский проспект, дом 27.

Причиной судебного разбирательства мэрии с частной клиникой стали долги по аренде здания. По данным мэрии, в феврале 2019 года задолженность перед муниципалитетом составляла 5,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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