Владимирская мэрия выселила "Поликлинику-Автоприбор" из здания на улице Погодина

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-01T14:30:07+03:00

Специалисты будут принимать в другой клинике

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Арбитражный суд Владимирской области удовлетворил иск мэрии города Владимира к ООО "Поликлиника-Автоприбор" и постановил в освободить здание на улице Погодина. С 8 апреля специалисты клиники будут принимать по адресу: Октябрьский проспект, дом 27.

Причиной судебного разбирательства мэрии с частной клиникой стали долги по аренде здания. По данным мэрии, в феврале 2019 года задолженность перед муниципалитетом составляла 5,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU