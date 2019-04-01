Владимирские дзюдоисты выиграли три «бронзы» на первенстве России по спорту глухих

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-01T14:28:02+03:00

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Воспитанники ГАУ ВО «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» завоевали три бронзовые медали на первенстве России по спорту глухих (дзюдо), проходившем в городе Зеленограде Московской области с 29 марта по 1 апреля.

Третьи места на соревнованиях заняли Людмила Муталапова (весовая категория «57 кг»), Максим Скоробогатов (весовая категория «81 кг») и Артём Косачёв (весовая категория «свыше 90 кг»).

В общей сложности в соревнованиях участвовали 85 спортсменов из 18 регионов России. Владимирскую область представляли семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU