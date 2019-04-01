2019-04-01T14:23:55+03:00
Спорт

Семь владимирских самбистов отобрались на первенство России

Турнир состоится осенью в Ижевске.
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Семь спортсменов, которые представляли Владимирскую область на первенстве ЦФО по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения, проходившем в подмосковном Можайске с 25 по 28 марта, отобрались на первенство России по самбо.

Право участвовать в первенстве страны получили владимирская спортсменка Евгения Никифорова, завоевавшая золотую медаль в весовой категории «41 кг», серебряные призеры Михаил Гоголев из Владимира (весовая категория «84 кг») и муромлянка Анастасия Коноплёва (весовая категория «70 кг»), а также бронзовые призеры турнира ЦФО: владимирец Данил Шариков (весовая категория «свыше 84 кг»), суздальцы Максим Кубков (весовая категория «55 кг» и Варвара Кузнецова (весовая категория «65 кг), юрьев-польчанка Елизавета Коровина (весовая категория «48 кг»).

В общей сложности в первенстве ЦФО в Можайске участвовали более 300 спортсменов из 16 центральных регионов России. В состав команды Владимирской области вошли 35 человек (25 юношей и 10 девочек).

ИСТОЧНИК KP.RU

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