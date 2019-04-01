«Легенды старой скрипки» услышат в Суздале и Гусь-Хрустальном

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-01T14:18:13+03:00

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Лекции-концерты известного скрипача, педагога, искусствоведа Михаила Трояновского смогут услышать жители и гости Суздаля и Гусь-Хрустального.

5 апреля в 14:30 в Крестовой палате Кремля пройдет концерт «Иоганн Себастьян Бах. Музыка счастливого сердца». О великом мастере полифонии, чьи произведения вошли в «золотой» фонд мировой культуры, о судьбе гения, о муках и терзаниях творца расскажет Трояновский и его коллеги, пианисты Капитанова, Горячкина и воспитанники Детской школы искусств Суздаля. В концерте прозвучат бессмертные произведения Баха. Цена билетов: 100-150 рублей.

6 апреля в 16:00 в Музее хрусталя им. Мальцовых состоится Лекция-концерт «Музыка эпохи барокко». О новой музыке, которой суждено было стать классикой, расскажет скрипач Трояновский. За роялем – Горячкина. В концерте прозвучат произведения Рамо, Вивальди, Баха и их русских последователей Березовского и Хандошкина. Цена билетов: 100-150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU