2019-04-01T14:18:13+03:00
Звезды

«Легенды старой скрипки» услышат в Суздале и Гусь-Хрустальном

Новый культурно-образовательный проект музея-заповедника расширяет свою географию
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Лекции-концерты известного скрипача, педагога, искусствоведа Михаила Трояновского смогут услышать жители и гости Суздаля и Гусь-Хрустального.

5 апреля в 14:30 в Крестовой палате Кремля пройдет концерт «Иоганн Себастьян Бах. Музыка счастливого сердца». О великом мастере полифонии, чьи произведения вошли в «золотой» фонд мировой культуры, о судьбе гения, о муках и терзаниях творца расскажет Трояновский и его коллеги, пианисты Капитанова, Горячкина и воспитанники Детской школы искусств Суздаля. В концерте прозвучат бессмертные произведения Баха. Цена билетов: 100-150 рублей.

6 апреля в 16:00 в Музее хрусталя им. Мальцовых состоится Лекция-концерт «Музыка эпохи барокко». О новой музыке, которой суждено было стать классикой, расскажет скрипач Трояновский. За роялем – Горячкина. В концерте прозвучат произведения Рамо, Вивальди, Баха и их русских последователей Березовского и Хандошкина. Цена билетов: 100-150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирец убил любовника своей жены
В новых домах культуры Владимирской области пройдёт серия гусельных концертов
Владимирские пожарные спасли бабушку из задымленной квартиры
Владимирская мэрия выселила "Поликлинику-Автоприбор" из здания на улице Погодина
Владимирские дзюдоисты выиграли три «бронзы» на первенстве России по спорту глухих
Семь владимирских самбистов отобрались на первенство России
Владимирцы смогут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора
В "Палатах" откроется выставка, посвященная Донбассу
Владимирцев зовут взять грабли и выйти на общегородской субботник
Житель Кольчугинского района обокрал старушку, чтобы купить продукты и алкоголь
Во Владимире пройдет акция для привлечения внимания к проблеме аутизма
Во Владимире загорелся склад