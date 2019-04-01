Владимирцы смогут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-01T14:07:44+03:00

Он будет работать без перерыва и выходных

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С 1 апреля в целях оказания консультационной помощи по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, начинает функционировать Единый консультационный центр.

Центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Операторы Единого консультационного центра будут осуществлять непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправлять в другие территориальные органы Роспотребнадзора. Единый консультационный центр сможет принимать одновременно до 100 звонков. Время ожидания ответа составит не более 1 минуты.

По итогам работы в тестовом режиме за январь-март, Единый консультационный центр принял и обработал 14 433 обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU