В "Палатах" откроется выставка, посвященная Донбассу
С 5 апреля в рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь» в Музейном центре «Палаты» будет проходить персональная выставка современного художника Алексея Крюкова «Донбасс – память сердца».
В августе-сентябре 2015 года состоялась первая творческая поездка Алексея Крюкова на Донбасс. Художник побывал в Дебальцеве, Луганске, посёлках Логвиново и Извариново. Там он писал этюды к будущему циклу «Ополченцы Новороссии».
Монументальные работы художника в излюбленном им жанре портрета поражают своей выразительностью. Алексей Крюков мастерски воплощает образы реальных людей – мирных жителей и ополченцев, защитников Донбасса, среди которых – писатель Захар Прилепин.
При входе на выставку будет стоять дарохранительница для сбора средств нуждающимся на Донбассе. Эти средства будут переданы в конце июня в Благотворительный фонд Захара Прилепина.
Стоимость билетов – 40 - 80 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU