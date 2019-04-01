В "Палатах" откроется выставка, посвященная Донбассу

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-01T14:00:24+03:00

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С 5 апреля в рамках Славянского форума искусств «Золотой Витязь» в Музейном центре «Палаты» будет проходить персональная выставка современного художника Алексея Крюкова «Донбасс – память сердца».

В августе-сентябре 2015 года состоялась первая творческая поездка Алексея Крюкова на Донбасс. Художник побывал в Дебальцеве, Луганске, посёлках Логвиново и Извариново. Там он писал этюды к будущему циклу «Ополченцы Новороссии».

Монументальные работы художника в излюбленном им жанре портрета поражают своей выразительностью. Алексей Крюков мастерски воплощает образы реальных людей – мирных жителей и ополченцев, защитников Донбасса, среди которых – писатель Захар Прилепин.

При входе на выставку будет стоять дарохранительница для сбора средств нуждающимся на Донбассе. Эти средства будут переданы в конце июня в Благотворительный фонд Захара Прилепина.

Стоимость билетов – 40 - 80 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU