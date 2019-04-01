Владимирцев зовут взять грабли и выйти на общегородской субботник

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-01T13:08:27+03:00

За апрель их будет два - 13 и 20 числа.

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С 1 апреля во Владимире начинается весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города, сообщает администрация областного центра. Он продлится по 30 апреля, за это время во Владимире состоятся два общегородских субботника, 13 и 20 числа.

На уборку выйдут сотрудники муниципальных предприятий, которые приведут в порядок парки, скверы, детские и спортивные площадки и другие территории, закрепленные за ними, а также представители частных компаний, в зоне ответственности которых находятся коммунальные и инженерные системы.

Взять в руки грабли и выйти на уборку призывают также собственников дачных участков, гаражей, представителей ТСЖ и простых владимирцев. При этом особое внимание просят уделить поиску и расчистке несанкционированных свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU