Владимирцев зовут взять грабли и выйти на общегородской субботник
С 1 апреля во Владимире начинается весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города, сообщает администрация областного центра. Он продлится по 30 апреля, за это время во Владимире состоятся два общегородских субботника, 13 и 20 числа.
На уборку выйдут сотрудники муниципальных предприятий, которые приведут в порядок парки, скверы, детские и спортивные площадки и другие территории, закрепленные за ними, а также представители частных компаний, в зоне ответственности которых находятся коммунальные и инженерные системы.
Взять в руки грабли и выйти на уборку призывают также собственников дачных участков, гаражей, представителей ТСЖ и простых владимирцев. При этом особое внимание просят уделить поиску и расчистке несанкционированных свалок.
ИСТОЧНИК KP.RU