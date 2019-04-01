Житель Кольчугинского района обокрал старушку, чтобы купить продукты и алкоголь

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-01T12:11:07+03:00

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Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Кольчугинского района, сообщает УМВД региона. Мужчину подозревают в краже.

Задержали местного жителя после того, как в полицию поступило сообщение о краже в доме 82-летней пенсионерки. По версии правоохранителей, мужчина, разбив окно, влез в дом старушки и вынес оттуда 10 тысяч рублей. Украденные деньги он потратил на продукты и алкоголь.

Сейчас правоохранители выясняют, причастен ли кольчугинец к совершению аналогичных преступлений. Мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU