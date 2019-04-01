Во Владимире пройдет акция для привлечения внимания к проблеме аутизма

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-01T12:10:08+03:00

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2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН 18 декабря 2007 года. Аутизм - расстройство психологического развития ребенка, при котором детям трудно общаться, проявлять свои эмоции и понимать чужие. Во Владимире пока мало знают об этой особенности детского развития. Именно для привлечения внимания и распространения информации об аутизме Владимиро-Суздальский музей-заповедник совместно с Владимирской региональной общественной организацией «Расскажи» 2 апреля проводят акцию #Расскажи #ты_сможешь.

Сначала в Палатах пройдет инклюзивный детский праздник «Ты сможешь!». На него приглашены дети с расстройствами аутистического спектра, а также слабовидящие ребята. Сотрудники центра музейной педагогики приготовили для них интерактивное занятие «Любезные и учтивые дети».

В конце праздника в 13.30 у входа в Музейный центр «Палаты» пройдет сама акция. Ребята и взрослые запустят в небо голубые воздушные шары.

По идее, запуск шаров - символ веры в детей и их достойное будущее. Однако экологи активно возражают против таких красивых на первый взгляд акций, которые, к сожалению, становятся все популярнее. Дело в том, что улетевшие в небо шары потом лопаются и падают в леса, поля и реки, загрязняя окружающую среду. Латекс, из которого они сделаны, выделает вредные вещества, а сами лопнувшие шарики мелкие животные - ежики, полевки, ондатры - принимают за добычу и проглатывают. Шарик блокирует пищевод, и животное погибает. Поэтому экологи просят не отпускать шарики, а после акции собрать их.

ИСТОЧНИК KP.RU