2019-03-31T16:36:46+03:00
Общество

Владимирское отделение Всемирного русского народного собора возглавили митрополит, губернатор и председатель ЗС

В полном составе встречи будут проходить раз в год
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области прошло первое заседание недавно созданного регионального отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС). Оно состоялось в областном Доме Дружбы.

На нем был избран состав и руководство регионального отделения. Председателем в 33 регионе стал губернатор Владимир Сипягин, а сопредседателями правления митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, а также спикер ЗС Владимир Киселев. В полном составе владимирское отделение Собора будет собираться раз в год. Но рабочие группы будут обсуждать национальные проблемы на постоянной основе. Так, на заседании уже было решено отправить владимирскую молодежь на фестиваль "Русский мир" в Сергиевом Посаде.

Всемирный русский народный собор образован в мае 1993 года. Его главой является патриарх Московский и всея Руси. Цель Собора содействовать духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России, укреплять российскую государственность, усиливать роль православной церкви в жизни общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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