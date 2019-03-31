2019-03-31T15:28:33+03:00
Спорт

ВК "Владимир" выиграл все матчи первого круга турнира за выход в высшую лигу "А"

31 марта волейболисты сыграли последние матча этапа во Владимире
Алексей СУХОВ
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Завершился первый круг финального турнира за 1-6 места чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги "Б", который проходил во Владимире с 26 по 31 марта.

ВК "Владимир" в итоге выиграл все пять своих игр, лишь в одной потеряв одно очко (в матче с воронежским "Кристаллом"). Последние два матча, о которых мы еще не писали, владимирские волейболисты провели в выходные - 30 и 31 марта. 30 марта была обыграна "Магнитка-Университет" из Магнитогорска со счетом 3:0 (25:19, 25:12, 25:17). А 31 марта владимирцы победили "Динамо-МГТУ" из Майкопа. И тоже со счетом 3:0 (25:17, 25:18, 25:17).

В итоге, после первого круга ВК "Владимир" занимает первое место, дающее право на прямой выход в высшую лигу "А". У владимирцев 14 очков из 15 возможных. На втором месте с 12 очками идет воронежский "Кристалл".

ИСТОЧНИК KP.RU

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