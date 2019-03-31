Ко дню космонавтики в Палатах установят скульптуру Юрия Гагарина

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-31T12:36:42+03:00

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12 апреля мир отмечает 58-ю годовщину первого полёта человека в космос. К этой дате Владимиро-Суздальский музей-заповедник представляет скульптуру Юрия Чернова "Юрий Гагарин" – рабочую модель тех самых памятников в Москве и Оренбурге. Ее поставят в Палатах.

Юрий Чернов – знаменитый советский и российский скульптор. Народный художник РСФСР (1979), Академик Российской академии художеств (1997). Награждён орденами Дружбы народов, "Знак Почёта", "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Лучшие работы Юрия Чернова сейчас находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, многих художественных музеев России и других стран. Он является автором множества памятников, и самые известные – это памятники Юрию Гагарину, установленные в Москве и в Оренбурге. Воплощению образа первого космонавта Чернов отдал двадцать лет.

Посмотреть на скульптуру можно будет со 2 по 28 апреля в вестибюле музейного центра "Палаты". Время работы: с 10 до 17.

ИСТОЧНИК KP.RU