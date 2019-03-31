2019-03-31T12:36:42+03:00
Звезды

Ко дню космонавтики в Палатах установят скульптуру Юрия Гагарина

Ее сделал известнейший скульптор Юрий Чернов
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 апреля мир отмечает 58-ю годовщину первого полёта человека в космос. К этой дате Владимиро-Суздальский музей-заповедник представляет скульптуру Юрия Чернова "Юрий Гагарин" – рабочую модель тех самых памятников в Москве и Оренбурге. Ее поставят в Палатах.

Юрий Чернов – знаменитый советский и российский скульптор. Народный художник РСФСР (1979), Академик Российской академии художеств (1997). Награждён орденами Дружбы народов, "Знак Почёта", "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Лучшие работы Юрия Чернова сейчас находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, многих художественных музеев России и других стран. Он является автором множества памятников, и самые известные – это памятники Юрию Гагарину, установленные в Москве и в Оренбурге. Воплощению образа первого космонавта Чернов отдал двадцать лет.

Посмотреть на скульптуру можно будет со 2 по 28 апреля в вестибюле музейного центра "Палаты". Время работы: с 10 до 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На владимирскую управляющую компанию завели уголовное дело
3 апреля во владимирском роддоме №2 будет день открытых дверей
Во Владимире на пожаре в квартире пострадал человек
Владимирская область получит 8 ФАПов в 2019 году
В Головино заключенные поставили спектакль по пьесе Гоголя
Ковровчанин проведет 2 года в тюрьме за поддельные деньги
В Киржаче ранее судимый мужчина угнал автомобиль
На детских площадках Собинского района нашли нарушения
В Суздале работников магазина не предупредили о закрытии и не выплатили зарплату
В Ковровском районе задержали мужчину с мешками, в которых были провода и краны
Владимирского дебошира отправили под арест
Во Владимирской области за шесть лет расселят пятьсот аварийных домов
Во Владимире Жанна Хрулева прочтет стихи российских поэтов
Жительница Владимира ночью "подурачилась" и заколола мужа кинжалом