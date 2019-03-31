На владимирскую управляющую компанию завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-31T11:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура города Владимира обнаружила в областном центре управляющую компанию, которая накопила долгов перед ресурсоснабжающей организацией.

По данным прокуратуры, задолженность образовалась так как управляющая компания расходовала деньги, полученные от жителей на иные цели. Общая задолженность перед ресурсоснабжающей организацией составил более 3 миллионов рублей. Материалы проверки переданы прокуратурой в полицию.

Та завела уголовное дело по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере). Расследование взято городской прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU