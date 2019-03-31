3 апреля во владимирском роддоме №2 будет день открытых дверей

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-31T08:45:35+03:00

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"Марафон по роддомам" является федеральной акцией. В регионе он стартовал 28 марта с экскурсии по областному перинатальному центру.

Центр посетила группа будущих мам. Им вручили подарочные сертификаты, рассказали о работе медицинского учреждения и организовали экскурсию. Гостьи осмотрели приемный покой, родовые залы, палаты совместного пребывания матери и ребенка и палаты партнерских родов. Следующим медицинским учреждением, где будет реализован проект "Марафон по роддомам", станет родильный дом №2 города Владимира. Учреждение распахнет свои двери 3 апреля. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8(4922)60-03-51. В перспективе к проекту присоединятся и другие родильные дома Владимирской области.

Организаторы проекта рассчитывают, что «Марафон по роддомам» поможет его участницам не только познакомиться с работой владимирских учреждений родовспоможения, но и правильно подготовиться к родам, избавиться от необоснованных страхов и выстроить доверительные отношения с медиками.

ИСТОЧНИК KP.RU