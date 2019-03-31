Во Владимире на пожаре в квартире пострадал человек
Спасатели выезжали на улицу Сурикова
предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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30 марта во Владимире произошел пожар в доме №24 на улице Сурикова. Пожарным сигнал о возгорании поступил в 16.40.
На место пожара выехали четыре пожарных машины и 13 спасателей. Общая площадь пожара составила 0,3 квадратных метра. В квартире спасатели обнаружили хозяина, который надышался угарным газом и был практически без сознания. Его отправили в больницу.
Причины пожара устанавливаются. Пока рассматриваются две основные версии: неисправность приборов или проводки или неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU