Во Владимире на пожаре в квартире пострадал человек

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-31T08:37:22+03:00

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30 марта во Владимире произошел пожар в доме №24 на улице Сурикова. Пожарным сигнал о возгорании поступил в 16.40.

На место пожара выехали четыре пожарных машины и 13 спасателей. Общая площадь пожара составила 0,3 квадратных метра. В квартире спасатели обнаружили хозяина, который надышался угарным газом и был практически без сознания. Его отправили в больницу.

Причины пожара устанавливаются. Пока рассматриваются две основные версии: неисправность приборов или проводки или неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU