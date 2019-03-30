Владимирская область получит 8 ФАПов в 2019 году

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-30T18:13:22+03:00

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С ноября 2018 года во Владимирской области действуют 4 мобильных фельдшерско-акушерских пункта, которые были поставлены за счет федерального бюджета. За это время мобильные ФАПы обследовали более 1500 жителей отдаленных сел и деревень, где нет стационарных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2019 году региональная система здравоохранения получит еще 8 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов из федерального бюджета.

Бригады мобильных комплексов включают в себя врачей-терапевтов и медицинских работников среднего звена, а при необходимости – узких специалистов.

В апреле работа мобильных ФАПов продолжится. В Меленковском, Александровском, Юрьев-Польском и Кольчугинском районах запланировано 62 выезда. Так, 1 апреля состоятся выезды в деревню Левино Меленковского района и в села Березники и Черкасово Юрьев-Польского района.

ИСТОЧНИК KP.RU