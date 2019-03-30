2019-03-30T16:34:51+03:00
Общество

В Головино заключенные поставили спектакль по пьесе Гоголя

Он был приурочен и ко Дню театра, и к 210-летию со дня рождения Гоголя
Валерия Рудометова
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..Фото: УФСИН по Владимирской области
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Ко Дню театра заключенные исправительной колонии №1 поселка Головино подготовили спектакль «Женитьба» по известному произведению Николая Гоголя. Как раз в этом году отмечается 210 лет со дня рождения Гоголя.

Как сообщает УФСИН России по Владимирской области, осужденные, занятые в спектакле, подошли творчески к игре: Подколесин, Яичница, Агафья Тихоновна, Фекла Ивановна и другие действующие лица выглядели очень убедительно - самодеятельные актеры стремились полностью раскрыть характеры персонажей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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