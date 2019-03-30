Ковровчанин проведет 2 года в тюрьме за поддельные деньги

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-30T15:05:14+03:00

Он напечатал на принтере пять купюр номиналом 2000 рублей

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В Ковровский городской суд поступило уголовное дело в отношении жителя Коврова. Он в начале декабря 2018 года с помощью ноутбука и цветного принтера распечатал пять билетов банка России номиналом 2 000 рублей.

После этого мужчина расплачивался ими в барах и магазинах. Да плюс ему и сдачу еще сдавали.

На суде ковровчанин согласился с обвинением. Теперь ему предстоит 1 год и 9 месяцев провести в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU