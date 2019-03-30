2019-03-30T13:37:35+03:00
Происшествия

В Киржаче ранее судимый мужчина угнал автомобиль

Он получил условный срок
Валерия Рудометова
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25 марта 2019 года ранее судимому мужчине вынесен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года.

Как установил Киржачский суд, нетрезвый мужчина в августе 2018 года с территории садового товарищества угнал автомобиль. Причем, машина была открыта. Ранее судимый житель направился в сторону Москвы. До столицы доехал, но тут же был задержан полицейскими.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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