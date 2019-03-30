2019-03-30T11:33:46+03:00
Общество

На детских площадках Собинского района нашли нарушения

Ударопоглощающее покрытие отсутствует на 13-ти детских площадках района
Валерия Рудометова
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Собинский городской суд рассмотрел 2 иска межрайонного прокурора к администрациям муниципальных образований о нарушении техники безопасности на детских площадках. Согласно правилам ГОСТа для предупреждения травм при падении детей с качелей на детской площадке должно быть установлено ударопоглощающие покрытие по всей зоне приземления.

Суд установил, что ударопоглощающее покрытие отсутствует на 13 детских площадках в населенных пунктах Куриловское и Рождественское.

В связи с этим, администрации сел должны оборудовать игровые площадки для детей таким покрытием до 1 августа текущего года. В Куриловском муниципальном образовании на детских площадках также должны появиться информационные таблички.

Решения суда в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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