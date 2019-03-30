На детских площадках Собинского района нашли нарушения
Собинский городской суд рассмотрел 2 иска межрайонного прокурора к администрациям муниципальных образований о нарушении техники безопасности на детских площадках. Согласно правилам ГОСТа для предупреждения травм при падении детей с качелей на детской площадке должно быть установлено ударопоглощающие покрытие по всей зоне приземления.
Суд установил, что ударопоглощающее покрытие отсутствует на 13 детских площадках в населенных пунктах Куриловское и Рождественское.
В связи с этим, администрации сел должны оборудовать игровые площадки для детей таким покрытием до 1 августа текущего года. В Куриловском муниципальном образовании на детских площадках также должны появиться информационные таблички.
Решения суда в законную силу не вступили.
ИСТОЧНИК KP.RU