На детских площадках Собинского района нашли нарушения

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-30T11:33:46+03:00

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Собинский городской суд рассмотрел 2 иска межрайонного прокурора к администрациям муниципальных образований о нарушении техники безопасности на детских площадках. Согласно правилам ГОСТа для предупреждения травм при падении детей с качелей на детской площадке должно быть установлено ударопоглощающие покрытие по всей зоне приземления.

Суд установил, что ударопоглощающее покрытие отсутствует на 13 детских площадках в населенных пунктах Куриловское и Рождественское.

В связи с этим, администрации сел должны оборудовать игровые площадки для детей таким покрытием до 1 августа текущего года. В Куриловском муниципальном образовании на детских площадках также должны появиться информационные таблички.

Решения суда в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU