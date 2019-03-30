В Суздале работников магазина не предупредили о закрытии и не выплатили зарплату

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-30T11:24:18+03:00

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В Суздальский районный суд обратились граждане, ранее работавшие в ООО «Амбитус»( магазины "Квартал", сеть которых закрыли еще в конце 2018 года), с иском к бывшему работодателю. По мнению суздальчан, он до сих пор не выплатил им зарплату и компенсацию морального вреда.

По данным суда, в ноябре прошлого года работники, придя к магазину, заметили табличку: "Магазин закрыт". При этом никаких предупреждений об этом они не получали. Обратившись за разъяснениями к работодателю, им сказали, что магазин в Суздале закрыт и работать больше не будет. Их сначала отпустили в отпуск, а потом уволили. Никаких выплат они не получили.

Рассмотрение дела назначено на 10 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU