В Ковровском районе задержали мужчину с мешками, в которых были провода и краны

СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-30T10:50:37+03:00

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Ковровским полицейским поступило сообщение о подозрительном мужчине, который шел по территории одного из садоводческих товариществ с мешками.Там находились провода, водопроводные краны, медные элементы от бытовой техники... Его успел поймать председатель садоводческого товарищества, он и удерживал мужчину до приезда правоохранителей.

По данным пресс-службы УМВД, задержанный 40-летний местный житель воровал с садовых участков, а имущество потом продавал. В настоящее время установлена его причастность к совершению 10 эпизодов преступлений.

Мужчина под стражей. Возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU