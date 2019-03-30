В Ковровском районе задержали мужчину с мешками, в которых были провода и краны
Им оказался вор, причастный к 10 преступлениям
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Ковровским полицейским поступило сообщение о подозрительном мужчине, который шел по территории одного из садоводческих товариществ с мешками.Там находились провода, водопроводные краны, медные элементы от бытовой техники... Его успел поймать председатель садоводческого товарищества, он и удерживал мужчину до приезда правоохранителей.
По данным пресс-службы УМВД, задержанный 40-летний местный житель воровал с садовых участков, а имущество потом продавал. В настоящее время установлена его причастность к совершению 10 эпизодов преступлений.
Мужчина под стражей. Возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU