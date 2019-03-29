Владимирского дебошира отправили под арест
Горожанин устроил скандал на вокзале
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Жителя Владимира привлек внимание полицейских в пригородном зале касс железнодорожного вокзала областного центра. Мужчина грубо ругался на оказавшихся рядом горожан, на замечания не реагировал и, как отметили свидетели, вел себя нагло и агрессивно. Горожанина задержали, а вскоре Октябрьский районный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения – мелкого хулиганства. Сам владимирец признал свою вину и раскаялся. За устроенный скандал ему пришлось сутки провести под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU