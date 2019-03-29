Во Владимирской области за шесть лет расселят пятьсот аварийных домов

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-29T17:43:36+03:00

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С 2019 года расселение граждан из аварийного жилья во Владимирской области будет проводиться по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". На ближайшие шесть лет региону выделено 4,7 миллиардов рублей. Федеральное финансирование предусмотрено на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года и до 1 января 2017 года. Софинансирование мероприятий по переселению со стороны муниципальных образований составляет всего 0,5 процента. В области 329 таких домов, в них проживает 7 тысяч человек.

Кроме того, в регионе признаны аварийными еще 162 многоквартирных дома. В связи с этим для расселения домов, на которые не распространяется федеральное финансирование, принято решение ежегодно дополнительно выделять средства из областного бюджета. За 6 лет на эти цели планируется направить 1 млрд рублей, в том числе в 2019 году – 176 млн рублей. По расчётам, предусмотренных средств достаточно для расселения аварийных многоквартирных домов, информация по которым внесена в реестр по состоянию на 1 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU