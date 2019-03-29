2019-03-29T17:24:21+03:00
Звезды

Во Владимире Жанна Хрулева прочтет стихи российских поэтов

Мероприятие пройдет в центральной городской библиотеке
Алексей СУХОВ
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Центральная городская библиотека приглашает своих читателей на поэтическую встречу "Рой светлых дум...".

В рамках мероприятия в библиотеке прозвучат стихотворения Анны Ахматовой, Александра Блока, Валерия Брюсова, Ивана Бунина, Михаила Кульчицкого, Осипа Мандельштама, Давида Самойлова, Федора Тютчева и других русских поэтов в исполнении Заслуженной артистки РСФСР Жанны Хрулёвой и владимирской поэтессы, члена Союза писателей России Лады Постоевой. Лада Постоева также прочтёт стихи собственного сочинения.

Сопровождать мероприятие будет книжная выставка «Поэзии чарующие строки». Мероприятие состоится 2 апреля в 12.00. Библиотека находится по адресу: Суздальский проспект, 2. Справки по телефону: 21-65-63. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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