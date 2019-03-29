2019-03-29T15:53:35+03:00
Происшествия

Жительница Владимира ночью "подурачилась" и заколола мужа ножом

Следственный комитет проводит расследование
Артём Черепанов
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Кинжал, найденный на месте преступленияКинжал, найденный на месте преступленияФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве мужа.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 29 марта в 2.16. Звонок поступил от соседки семейной пары. Приехавшие криминалисты обнаружили в квартире тело молодого мужчины с кинжальным ранением.

Супруга мужчины сообщила следователю, что вернулась с мужем ночью из кафе. В определенный момент они решили "подурачиться". И тогда женщина по неосторожности ранила мужа. Испугавшись случившегося, она обратилась к соседке.

. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

.Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Кинжал, которым жена ранила мужа, как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, был подарен другом погибшего. На нем имеется дарственная надпись.

Следствие выясняет объективные и достоверные обстоятельства произошедшего. Подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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