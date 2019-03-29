2019-03-29T15:01:49+03:00
Спорт

Сопернику владимирского "Торпедо" засчитали техническое поражение

Смоленский "Днепр" снялся с соревнований
Артём Черепанов
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Соперник владимирского "Торпедо" по зоне Запад ПФЛ смоленский "Днепр" снялся с турнира. Из-за этого всем командам, которым предстояло сыграть с этим соперником в весенней части чемпионата, засчитаны технические победы.

На данный момент владимирское "Торпедо" с 23 очками занимает 5-ое место в турнирной таблице. Лидирует принципиальный соперник черно-белых ивановский "Текстильщик" с 36 очками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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