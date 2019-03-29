Волейбольный клуб "Владимир" лидирует в турнире за выход в высшую лигу "А"

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-29T14:56:35+03:00

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Волейбольный клуб "Владимир" проводит свой лучший сезон в истории и вполне может подняться в высшую лигу "А". В финальном турнире за повышение в классе, который сейчас проходит во Владимире, наша команда выиграла три матча из трех и занимает первое место.

Последняя игра состоялась 28 марта. Обыгран был клуб "ИжГТУ-Динамо" из Ижевска со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:23). До этого были побеждены "Кристалл" (Воронеж) и "Элвари-Сахалин" (Южно-Сахалинск). Серьезное сопротивление оказали лишь воронежцы. Их "Владимир" обыграл со счетом 3:2 (25:18, 25:21, 22:25, 19:25, 31:29). Пока у ВК "Владимир" восемь очков. Второе место делят "ИжГТУ-Динамо" и "Кристалл" с шестью очками.

В первом круге командам осталось провести еще по две игры. Второй круг пройдет в Ижевске с 16 по 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU