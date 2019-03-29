Жительница Вязников украла кошелек у бабушки своего друга

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-29T14:56:11+03:00

По словам пенсионерки, у нее было 15 000 рублей

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20 марта в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 84-летняя жительница одного из поселков. Пенсионерка пояснила, что у нее кошелек с крупной суммой денег, по ее словам там было 15 000 рублей.

Участковый быстро установил, что скорее всего кошелек украла знакомая сына потерпевшей. Подозреваемую доставили в отдел полиции, где она созналась в содеянном.

По информации УМВД России по Владимирской области, 29-летняя женщина, находясь в гостях у пенсионерки заметила, что в ее кошельке есть деньги. Не долго думая, женщина схватило кошелек и потратила деньги.

Задержанная находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU