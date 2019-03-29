В Доброграде исполнят песни из популярных рок-опер и мюзиклов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-29T14:50:42+03:00

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30 марта в 18 часов на сцене конгресс-холла в Доброграде выступят актеры музыкально-просветительского театра с программой «Музыкальный театр: вечные мелодии любви».

В праздничном концерте красота и изящество классики будут сочетаться с современными полюбившимися мелодиями знаменитых рок-опер и мюзиклов.

Для слушателей прозвучат произведения из самых знаменитых постановок: «Призрак оперы», «Кабаре», «Кошки», «Щелкунчик», «Мулен Руж», «Лебединое озеро» и другие яркие произведения.

Стоимость билета: 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU