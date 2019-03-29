2019-03-29T16:33:42+03:00
Общество

Во Владимире субботники пройдут 13 и 20 апреля

А вообще город после зимы будут убирать весь месяц
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 апреля во Владимире начнется весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Он продлится по 30 апреля и в рамках его в областном центре проведут два городских субботника. Даты проведения субботников — 13 и 20 апреля.

Что касается месячника уборки города, то в его рамках городские службы обязаны расчистить несанкционированные свалки, а также провести уборку территорий, которые находятся в ведении ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ. Управляющие компании и различные бизнес-организации должны убрать свои территории.

Параллельно с этим в порядок должны привести коммунальные объекты, надземные и подземные инженерные сооружения, а также расчистить их от сорняка и ветоши.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире Жанна Хрулева прочтет стихи российских поэтов
Жительница Владимира ночью "подурачилась" и заколола мужа кинжалом
Сопернику владимирского "Торпедо" засчитали техническое поражение
Волейбольный клуб "Владимир" лидирует в турнире за выход в высшую лигу "А"
Жительница Вязников украла кошелек у бабушки своего друга
В Доброграде исполнят песни из популярных рок-опер и мюзиклов
Владимирцы могут увидеть редкие минералы из разных стран и континентов
Жителям Владимирской области предлагают почувствовать "Дыхание весны"
Авария на перекрестке во Владимире попала на видеокамеру
Во Владимирской области вынесли приговор банде наркоторговцев,которая привлекла к работе детей
Во Владимире остановили продажу «паленой» водки
В Покрове женщина под видом соцработника проникала в квартиры и воровала мобильные телефоны
Владимирские борцы вышли в финал всероссийской спартакиады
Жителя Чувашии ограбили в Муроме во время игры в бильярд
В Коврове чуть не погиб мужчина от угарного газа
В Собинском районе 13 детских площадок опасны для детей
В Кремле погасят марку, выпущенную к столетию Алексея Фатьянова
Во Владимире стартует фотопроект "Правнуки победы"
Владимиро-Суздальский музей-заповедник передаст епархии только два объекта в Суздале
Депутаты ЗС наградили хрупкую продавщицу, нокаутировавшую пьяного дебошира
Владимирская прокуратура наказала ТСЖ на падение глыбы снега на женщину