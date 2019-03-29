Во Владимире субботники пройдут 13 и 20 апреля

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-29T16:33:42+03:00

А вообще город после зимы будут убирать весь месяц

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1 апреля во Владимире начнется весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Он продлится по 30 апреля и в рамках его в областном центре проведут два городских субботника. Даты проведения субботников — 13 и 20 апреля.

Что касается месячника уборки города, то в его рамках городские службы обязаны расчистить несанкционированные свалки, а также провести уборку территорий, которые находятся в ведении ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ. Управляющие компании и различные бизнес-организации должны убрать свои территории.

Параллельно с этим в порядок должны привести коммунальные объекты, надземные и подземные инженерные сооружения, а также расчистить их от сорняка и ветоши.

ИСТОЧНИК KP.RU