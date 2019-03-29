2019-03-29T14:21:04+03:00
Общество

Владимирцы могут увидеть редкие минералы из разных стран и континентов

В научной библиотеке пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты Земли
Алексей СУХОВ
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30 марта с 11 до 16 часов отдел литературы на иностранных языках приглашает всех желающих на мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты Земли.

В этот день посетителей ждет красочная книжная экспозиция о ресурсах и сокровищах Земли, иллюстрированные путеводители по географии, пособия по естествознанию, забавные книжки для детей о диких животных.

Любителям документального кино будут представлены увлекательные научно-популярные фильмы канала «БиБиСи» «От полюса до полюса», «Пресная вода», «Ледяные миры», «Глубины океанов».

А те, кто увлекается геологией и геммологией, познакомятся с редкими минералами, образцами из разных стран и континентов: Австралии, Аргентины, Южной Африки, Испании, Канады, Новой Зеландии и др. из частного собрания натуральных камней. Владимирцам расскажут об их месторождении, химическом составе, ювелирном и промышленном использовании, стоимости на мировом рынке.

Вход на все мероприятия свободный, без возрастных ограничений!

ИСТОЧНИК KP.RU

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