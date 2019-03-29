Жителям Владимирской области предлагают почувствовать "Дыхание весны"
27 марта стартовал выставочный проект «Дыхание весны», на котором представлены авторские работы гороховецких художников Оксаны Антоновой, Галины Грудиной, Оксаны Павловой. Это яркая тема выставки, объединила жизнерадостных и талантливых художниц, желанием которых стало — показать зрителю многогранность своего творчества.
А дополняют выставку работы мастеров декоративно-прикладного искусства на тему «Мартовские коты». Выполнены коты из разных материалов: ниток, глины, ткани, фетра, папье-маше, роспись на холсте. Представленные работы восхищают оригинальностью и техникой выполнения.
Почувствовать «Дыхание весны» можно в Арт-салоне Археологической экспозиции на улице Набережная.
Выставка продолжит свою работу до 2 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU