2019-03-29T14:14:45+03:00
Звезды

Жителям Владимирской области предлагают почувствовать "Дыхание весны"

Выставочный проект с таким названием открылся в Гороховце
Алексей СУХОВ
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27 марта стартовал выставочный проект «Дыхание весны», на котором представлены авторские работы гороховецких художников Оксаны Антоновой, Галины Грудиной, Оксаны Павловой. Это яркая тема выставки, объединила жизнерадостных и талантливых художниц, желанием которых стало — показать зрителю многогранность своего творчества.

А дополняют выставку работы мастеров декоративно-прикладного искусства на тему «Мартовские коты». Выполнены коты из разных материалов: ниток, глины, ткани, фетра, папье-маше, роспись на холсте. Представленные работы восхищают оригинальностью и техникой выполнения.

Почувствовать «Дыхание весны» можно в Арт-салоне Археологической экспозиции на улице Набережная.

Выставка продолжит свою работу до 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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