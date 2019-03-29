2019-03-29T14:12:40+03:00
Происшествия

Во Владимирской области вынесли приговор банде наркоторговцев,которая привлекла к работе детей

Мужчины будут отбывать наказание в колонии строго режима, женщины - общего
Валерия Рудометова
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Вынесен приговор 8 членам преступной группы, которая занималась сбытом наркотиков в особо крупных размерах.

По данным прокуратуры Владимирской области, организатором и руководителем преступной группы являлся 66-летний житель Ковровского района М. Березовский, который привлек туда своих троих детей, а также жителей Гусь-Хрустального - А. Симонова и пятерых членов его семьи. Организованная группа состояла из лиц цыганской народности и действовала с 2010 года до конца 2014.

Березовский обеспечивал поступление оптовых партий наркотиков с территории Ивановской области. Часть средств расфасовывалась и реализовалась в Ковровском районе, другая часть - в Гусь-Хрустальном. Там уже Симонов контролировал членов своей семьи.

За 4 года они совершили 18 особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

С двумя членами семьи заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство и рассмотрены судом. Симонов осужден на 9 лет колонии строго режима, дочь Березовского - на 6 лет общего режима.

Остальные члены преступной группы осуждены к лишению свободы на срок от 8 до 18 лет. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима, а женщины - в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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