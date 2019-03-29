2019-03-29T12:51:16+03:00
Происшествия

Во Владимире остановили продажу «паленой» водки

На некоторых бутылках суррогата были поддельные акцизные марки
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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Владимирская прокуратура совместно с УМВД России по Владимирской области проводили проверку алкогольной продукции в регионе. На момент проверки в нежилом помещении на улице Мещерской 4/2 продавали продажу алкоголя без документов, часть бутылок была оклеена поддельными акцизными марками.

Сотрудникам органов удалось изъять 660 бутылок водки «Застольк» объемом по 0.5 литра каждая. В отношении владельца торговой точки возбудили уголовное дело за использование заведомо поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок (за исключением акцизных марок и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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