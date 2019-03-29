Авария на перекрестке во Владимире попала на видеокамеру

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-29T14:02:04+03:00

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В сеть попало очередное видео, главным героем которого стал водитель «Яндекс.Такси». На кадрах с видеокамеры, установленной на одном из домов на улице Проспект Ленина, примерно в 00.10 лоб в лоб столкнулись две машины.

В ГИБДД России по Владимирской области сообщили, что по предварительной информации, водитель «Шкода Октавиа» перед поворотом налево не обратил внимание на приближающуюся по встречной полосе «Тойоту», из-за чего произошло столкновение.

Авария на Проспекте Ленина.

Несмотря на высокую скорость, к счастью, серьезных повреждений никто не получил. Водителю и пассажирке «Тойоты» оказали помощь на месте, отправив после этого домой. Таксист к медикам не обращался.

ИСТОЧНИК KP.RU